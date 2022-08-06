«بيت التمويل الكويتي» يقدم تمويلاً تعليمياً لطلبة جامعة العلوم التطبيقية

محمد بن مسعود - الدمام - وقع بيت التمويل الكويتي – البحرين مؤخرًا مذكرة تفاهم مع جامعة العلوم التطبيقية في البحرين، لتوفير برنامج تمويل شخصي تعليمي بغية دعم الطلبة الحاليين والراغبين في الالتحاق بالجامعة.

وتمت مراسم توقيع المذكرة في المقر الرئيسي للبنك بمركز البحرين التجاري العالمي، وذلك يوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022، بحضور السيد عبد الرحمن الخان رئيس إدارة البطاقات والقنوات الإلكترونية في بيت التمويل الكويتي – البحرين والدكتور محمد يوسف، نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية وخدمة المجتمع لدى جامعة العلوم التطبيقية.

وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور محمد يوسف، نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية وخدمة المجتمع لدى الجامعة: «إن هذه الشراكة ستُساهم بشكل كبير في تيسير عملية الالتحاق بالدراسة الجامعية وبرامج الدراسات العليا، حيث ستشجع الطلبة والطالبات على المضي قُدمًا في استكمال مسيرتهم التعليمية مما يصب لصالح نموهم الوظيفي وتطورهم المهني مستقبلاً. ونحن نشكر بيت التمويل الكويتي – البحرين على جهوده ومساعيه لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية.»

ويهدف منتج التمويل التعليمي المُقدّم من بيت التمويل الكويتي – البحرين لدعم الطلبة الجامعيين وتمكينهم من مُباشرة تعليمهم الأكاديمي ضمن أرقى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين وخارجها. ويوفر التمويل التعليمي الجديد المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية فترة سماح حصرية لمدة عامين مع احتساب الأرباح لهذه الفترة، وتمويلاً يصل إلى 30,000 دينار بحريني بمعدل ربح منخفض.

ومن جانبه، قال عبد الرحمن الخان رئيس إدارة البطاقات والقنوات الإلكترونية في بيت التمويل الكويتي – البحرين قائلًا: «لطالما حرصنا على تلبية احتياجات السوق وتجاوز توقعات زبائننا الكرام ليحظوا بتجربة مصرفية شاملة ومتكاملة. وفي هذا الإطار، يأتي تعاوننا مع جامعة العلوم التطبيقية بغية مساعدة الطلبة على استكمال تعليمهم الأكاديمي عن طريق الالتحاق بواحدة من أبرز الجامعات المرموقة بالمملكة. وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعينا لدعم قطاع التعليم والمساهمة بتخريج أجيال من قادة المستقبل.»