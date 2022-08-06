بمساحة تزيد عن 5 آلاف متر مربع مجموعة يوسف بن أحمد كانو.. تبدأ أولى خطوات مشروع البوليفارد 1890

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة كانو للعقارات، إحدى الشركات التابعة لمجموعة شركات يوسف بن أحمد كانو، عن بدء تشييد مشروع البوليفارد 1890، بمساحة تزيد عن 5000 متراً مربعاً في قلب ضاحية السيف، وهو عبارة عن مجمع تجاري متعدد الاستخدامات يضم أكثر من 31 محلا تجاريا وعدد من المطاعم والمقاهي الفاخرة المطلة على واجهة المنامة.

وبهذه المناسبة صرح الدكتور فيصل خالد كانو، عضو مجلس إدارة مجموعة شركات بوسف بن احمد كانو: «أن مشروع بوليفارد 1890 جسد قدرة شركة كانو العقارية من تحقيق منظومة متكاملة من الحلول العقارية»، مؤكداً إلى «أن المشروع مركز جذب اقتصادي وسياحي عصري يضاهي المراكز العالمية في هذا المجال التي تضاف لمنجزات الشركة، منوهاً لموقع المشروع الواقع عند المدخل الرئيسي لمنطقة ضاحية السيف بجانب أكبر المجمعات التجارية في مملكة البحرين.

ويعد مشروع البوليفارد 1890 أحدث إضافة في محفظة مشاريع شركة كانو العقارية، والذي بدوره يمثل السعي الدؤوب للشركة من أجل الإضافة على محفظتها ومشاريعها العقارية بشكل مستمر، بالإضافة إلى تنفيذ رزمة من المشاريع العقارية المتنوعة في دول مجلس التعاون وبالتحديد في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، استجابة لدراسات جدوى مسبقة وتلبية احتياجات السوق العقاري الخليجي والاستثمار في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية واللوجستية والترفيهية، إذ يعد هذا المشروع أحد المشاريع التجارية التي تقوم بها شركة كانو للعقارات، ويساهم في إضفاء الطابع العصري في إطار يعزز الوجه السياحي والاقتصادي للعاصمة المنامة، وتحسين الوجه السياحي والاقتصادي لها».

ومن جانبه ، قال محمد عبد الإله الكوهجي، الرئيس التنفيذي للشركة : «إنه لمن دواعي سرورنا أن نعلن عن إطلاق هذا المشروع المرموق الذي سيكون بمثابة تجربة فريدة في قلب منطقة التسوق في مملكة البحرين مضيفاً «أن مشروع البوليفارد 1890 يعد من المشاريع العقارية المتميزة وهي بمثابة دليل على النمو القوي والتوسع السريع الذي شهده قطاع العقارات في مملكة البحرين.»

وقد تم تعيين (مؤسسة محمد صلاح الدين للإستشارات الهندسية – MSCEB) للتصاميم والرسومات الهندسية والإشراف على المشروع واعمال البناء، كما تم تعيين شركة (DG Jones & Partners Middle East WLL) لتقديم خدمات مسح الكميات والتعاقد مع (شركة جاهكون للمقاولات JAHECON – ) كمقاول رئيسي لإنشاء المشروع.