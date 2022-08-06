«زين البحرين» تعلن عن إطلاق «مخيم التكنولوجيا للفتيات 3.0»

محمد بن مسعود - الدمام - قامت زين البحرين، مؤخراً بإطلاق الموسم الثالث من برنامج «مخيم التكنولوجيا للفتيات» بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة و»Clever Play»، وتدعو جميع الفتيات المهتمات بمجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بالتسجيل والانضمام لهذا المخيم الصيفي.

يهدف «مخيم التكنولوجيا للفتيات» لتحفيز الفتيات للإقبال على مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضات من خلال جلسات أسبوعية تفاعلية لمدة شهرين خلال الصيف. ستركز الجلسات التعليمية على مختلف المواضيع مثل كيفية إنشاء الألعاب والمواقع الإلكترونية، أساسيات علم الروبوتات، وكيفية دمج دراسات العلوم الإلكترونية في الحياة اليومية.

من خلال هذه الشراكة، ستواصل زين البحرين التزامها بالمساهمة في سد الفجوة في مجال العلوم والتكنولوجيا بين الجنسين وخلق المزيد من الفرص للفتيات لتلقي التدريب الأساسي اللازم للمتابعة في هذا المجال بشكل احترافي مهنياً في المستقبل. وتساعد مبادرة «مخيم التكنولوجيا للفتيات» زين البحرين في تحقيق أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) – الهدف 4 التعليم الجيد، والهدف 5 – المساواة بين الجنسين، والهدف 8 – العمل الائق ونمو الاقتصاد.

بهذه المناسبة، قال عبدالله بن خالد آل خليفة، المدير التنفيذي لإدارة الإتصال وعلاقات المستثمرين في زين البحرين:» تعزز زين البحرين التزامها نحو تحقيق المساواة في العمل من خلال خلق فرص متساوية للجميع. فبعد أن لاحظنا نسبة منخفضة من النساء في مجال العلوم والتكنولوجيا، تعاوننا مع المجلس الأعلى للمرأة و»Clever Play» لتوفير هذه التجربة التعليمية الفريدة من نوعها والتي تهدف إلى تعزيز مواهب الشابات الإبداعية والمساهمة في التقدم نحو رؤية 2030».

وقالت رانيا الجرف، مديرة مركز التوازن بين الجنسين في المجلس الأعلى للمرأة: «نحن نسعى لضمان التوازن بين الجنسين في مجال العلوم والتكنولوجيا من خلال منح الشابات الفرصة لتحقيق أقصى إمكاناتهن من خلال هذه التجربة التعليمية القيمة والممتعة. حيث يعزز هذا البرنامج المواهب الجديدة ويقدم الفرصة لفتح مسارات وظيفية مستقبلية جديدة مما ستساهم لاحقاً في تحسين وتطوير مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضات في المملكة».

وأضافت الشيخة لطيفة بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «Clever Play»: «بعد نجاحنا في تدريب 1000 فتاة بحرينية من خلال برنامج «مخيم التكنولوجيا للفتيات»، لقد أصبح من الواضح مدى تأثير البرنامج الإيجابي، حيث تم نقل 100 فتاة متميزة إلى برامج متقدمة بعد أدائهم الممتاز في هذا البرنامج، مما يشجع مشاركة الفتيات في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على نطاق أوسع من برنامج «مخيم التكنولوجيا للفتيات».