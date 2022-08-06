«الصحة»: لا يحق للمستشفيات الخاصة احتجاز جثث المتوفين مقابل مستحقات مالية

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وزارة الصحة، على وجوب إبلاغ المؤسسات الصحية الخاصة، أقرب سلطة أمن مختصة ومديرية الشؤون الصحية في المنطقة فورًا، عن أي حادث جنائي أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها أو المنومين فيها.

ووفقًا لمنشور لـ”صحة الرياض” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، شددت الصحة -وفقا للمادة “30” من نظام المؤسسات الصحية ولائحته التنفيذية- على أن هذا الالتزام يشمل أيضا تبليغ المؤسسات الصحية الخاصة عن حادث جنائي ألجأ المصاب إلى طلب الإسعاف أو المعالجة فيها، كما أن عليها أن تحتفظ بسجل كامل عن الحوادث المرورية والإصابات.

وأفادت “صحة الرياض”، بأن المادة ذاتها تنص على أنه لا يحق لأي مؤسسة صحية خاصة الاحتفاظ بأصل الأوراق الثبوتية أو احتجاز المرضى أو المواليد أو جثث المتوفين لديهم مقابل مستحقات مالية عليهم، مؤكدة أن على المؤسسة الصحية اتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها عبر القنوات الرسمية.