بدء القبول والتسجيل لرتبة “جندي” للعنصر النسائي بقوات أمن المنشآت

محمد بن مسعود - الدمام - بدأ اليوم السبت فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت للعنصر النسائي برتبة “جندي” لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وقالت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، إن التقديم سيستمر حتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس المقبل 13 / 1 / 1444 هـ .

وأوضحت أنه يجب توفر عدد من الشروط في المتقدمات، ومن بينها أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، ويُستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، وألاّ يكون قد الخليج 365 لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

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وأضافت أنه يجب ألا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي، وأن تكون حسنة السيرة والسلـوك وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، مشيرة إلى أهمية معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة.

وأبانت أن التقديم سيكون من خلال موقع “أبشر- توظيف”، مشددة على ضرورة تعبئة الحقول بمنتهى الدقة، إذ سيتم استبعاد كل من يوجد لديها اختلاف في بيانات التسجيل.