اخبار الخليج – خلال زيارة امانة العاصمة للمآتم الحسينية.. الشراكة المجتمعية لتنفيذ المبادرات الزراعية والتوعوية في عاشوراء 

محمد بن مسعود - الدمام - قام مدير عام امانة العاصمة المهندس محمد سعد السهلي بمعية عضو المجلس النيابي احمد السلوم بزيارة الى عدد من المآتم في مناطق الزنج والسقية والماحوز من منطلق الشراكة المجتمعية مع مؤسسات وجهات النفع العام لإبراز قيم التسامح الديني والتعايش الإنساني التي تتمتع بها مملكة البحرين في موسم عاشوراء وذلك في تعزيز الوعي والثقافة البيئية بما يحقق التوافق مع القضايا التي تطرحها الأمانة.

وذكر م. السهلي ان امانة العاصمة تسعى من خلال المناسبات الدينية الى تفعيل دور الأهالي فيما يتعلق بتجنب المخالفات البلدية وتطبيق مفاهيم فرز المخلفات وإعادة تدويرها واشراكهم في المبادرات التوعوية والتثقيفية التي تنفذها الامانة، مشيرا الى انه سيتم اشراك المآتم ومؤسسات النفع العام في المبادرات الزراعية التي تقوم بها امانة العاصمة وفتح افق التعاون لزيادة المساحات الزراعية واتساع الرقعة الخضراء عن طريق زراعة المساحات حول المباني والجمعيات في القرى وتعريفهم بالأنواع الملائمة للطقس واقتراح حلول الري تحقيقا لاهداف التنمية المستدامة.

وذكر بان برنامج امانة العاصمة الذي يحمل شعار (بادر صحح) ويستهدف تصحيح السوك الخاطئ في التعامل مع المخالفات البلدية والمخلفات اليومية سيشتمل على مجموعة من الحملات والبرامج تتضمن المحاضرات التوعوية والنقاشات المفتوحة حول مختلف الخدمات البلدية ومخالفتها والتي ستقدم في المركز التوعوي في المنامة الى جانب الحملة الالكترونية التي ستشجع على تقليل حجم المخلفات المنزلية والمساهمة في تقليص حجم البلاستيك المستخدم والتغيير الى استخدام المواد الأخرى الصديقة للبيئة والتي بالإمكان إعادة استخدامها بالإضافة الى التعرف على طرق ومواقع فرز المخلفات وجدوى عملية تدويرها.

وتقوم أمانة العاصمة وشركة النظافة بتقديم خدمات النظافة اليومية في موسم عاشوراء من خلال مجموعة من الآليات والمعدات لكنس الشوارع وعدد من السيارات الكنس الآلي الصغيرة التي تستطيع الدخول للأزقة الضيقة، كما تم توفير مكانس يدوية محمولة مخصصة لكنس الطرق، وآليات صغيرة لإزالة الغبار والأتربة من حواف الطرق، فضلا عن شاحنات نقل المخلفات الصغيرة والكبيرة (الكابسات) لنقل المخلفات تم تخصيصها لتغطية مخلفات المآتم وخطوط مواكب العزاء، وصهاريج المياه وفرق الطوارئ للتدخل السريع، كما تم توفير عمال النظافة لتغطية الخدمات طوال (24) ساعة.

شارك في الزيارات كل من رئيس قسم خدمات النظافة جاسم رضا ورئيس قسم الحدائق والمنتزهات م. احمد شويطر ومدير مكتب مدير عام امانة العاصمة احمد الهاجري.