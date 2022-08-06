34.9 مليار جنيه أرباح البورصة المصرية في أسبوع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
حققت البورصة المصرية أرباحًا سوقية بلغت 34.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليصل إجمالي رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة إلى 663 مليار جنيه، مقابل 628.1 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 5.6%.
وقفز مؤشر السوق الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 7.19% مسجلاً 10043.23 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بما نسبته 3.47% ليصل إلى 1911.51 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقاً بنسبة 4.72%، لينهي التعاملات عند مستوى 2835.89 نقطة.
وسجل إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية ارتفاعًا بنحو 16.2 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 2.551 مليار ورقة مُنَفّذة على 199 ألف عملية، خلال الأسبوع المنتهي.
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