مجلس الصحة الخليجي يوضح حقيقة أماكن الصداع و الأمراض المسببه له

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي عبر حساباته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم السبت، حقيقة ما يتم تداوله بشأن مكان الصداع في الرأس وأنه دليل على مرض ما.

وكشف المجلس، أن رغم تداول هذه الشائعة بكثرة إلا أن مكان الصداع في الحقيقة لا يدل على مرض معين ، ومثل على هذه الشائعة ما يقوله البعض عند الشعور بالصداع في المنطقة الأمامية من الرأس بأنه هذا يدل على مرض في المعدة ومشاكل في الهضم.

وأكد أنه لا يمكن الجزم وتشخيص الأمراض العضوية من مكان الصداع فقط دون علامات وأعراض أخرى ، ونصح بأن من المهم استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات إذا كان الشخص يعاني من صداع شديد حتى بعد تناول المسكنات وذلك لمعرفة التشخيص الدقيق.