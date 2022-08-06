أمطار على منطقة جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس هطلت الليلة الماضية أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان شملت مدينة جيزان ومحافظات صبيا ، وبيش ، وأبو عريش ، والدرب ، وصامطة، والطوال ، وأحد المسارحة ، وضمد ، وفيفا ، والدائر بني مالك ، وهروب ، والعارضة ، والحرث ، والريث ، وفرسان ، وهروب وعدد من المراكز والقرى التابعة للمنطقة. جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد. أخبار قد تهمك

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