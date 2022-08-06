من يتحمل تكلفة صيانة “الوحدة المؤجرة” المالك أم المستأجر؟.. مسؤول يجيب (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - قال المهندس زياد العقل، مدير عام برنامج إيجار بوزارة البلدية والإسكان، إن المالك العقاري ملزم بحالة العقار و إصلاح أي أضرار عقارية والتأكد من أن هذا العقار يصلح للتأجير.
وأضاف “العقل” في مداخلة هاتفية بقناة “الإخبارية”، أنه بالنسبة للصيانة، فهي نوعين منها الدورية وتكون على أساس المبنى ويتكفل بها المالك أما إذا كانت بسبب الإهمال فتكون على المستأجر.
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