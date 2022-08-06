لتسريع الخدمات.. مجمع الملك عبدالله الطبي يُدشن غرفة التحكم والمراقبة

محمد بن مسعود - الدمام - دشن المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة الدكتور خالد بن وصل الله الثمالي، بحضور مساعده للمشاريع والشؤون الهندسية ومساعده للخدمات التمريضية ومدير إدارة الخدمات الطبية المساندة ومدير إدارة تجربة المريض، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، غرفة التحكم لأنظمة الصيانة العامة والطبية والمراقبة والتشغيل بالإدارة المساعدة للمشاريع والشؤون الهندسية.

وأكد مساعد المشرف العام للمشاريع والشؤون الهندسية المهندس عادل الغامدي، خلال التدشين، حرص الإدارة بمجمع الملك عبدالله الطبي في جدة على تطوير خدماتها ودعم الأنظمة الرئيسة للمجمع الطبي بهدف التطوير المستمر لأداء خدمات المجمع الطبي والمراكز الصحية التابعة له لزيادة راحة المرضى وتقديم أفضل الخدمات الصحية المتميزة لهم.

وبيّن أن ذلك يُعد نقلة نوعية في منظومة عمل الإدارة ليتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتزويدها بالبرامج والتقنيات الحديثة، وخلق بيئة عمل جديدة؛ مما ساهم في تسهيل وسرعة وصول البلاغات إلكترونيًّا.

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وأفاد بأنه من خلالها يمكن التحكم والمراقبة والتشغيل للأنظمة الرئيسية بالمجمع الطبي، والتي تضم الأنظمة التالية: نظام بلاغات الصيانة العامة QR، نظام بلاغات الصيانة الطبية بجميع الأقسام، نظام النقل الأنبوبي، نظام مراقبة المباني، نظام نداء التمريض، نظام بلاغات صيانة المراكز الصحية التابعة للمجمع الطبي.

ويعمل نظام النقل الأنبوبي على نقل العينات الخاصة بالمختبر أو الأدوية الطبية من خلال وضعها في كبسولات وإرسالها بين الأقسام الطبية والطبية المساندة؛ منها أجنحة التنويم وقسم الطوارئ وقسم الرعاية الصيدلانية وقسم المختبر عن طريق أنبوب هوائي؛ حيث يتولى إيصالها في وقت قياسي قصير حفاظًا على الوقت وتحقيق التميز في تقديم الخدمة للمريض.

وتم استحداث عدة برامج تلامس احتياج المرضى تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الرضا للمريض؛ ومنها: برنامج لقياس استجابة طاقم التمريض لنداء المريض عبر نظام استدعاء الممرضات الذي يقوم بتسجيل وقت النداء من قبل المريض، ووقت الاستجابة من قبل طاقم التمريض، كذلك تم توفير برنامج QR في غرف تنويم المرضى؛ حيث يمكن المريض أو مرافقه من خلال المسح على الكود سرعة طلب خدمة الصيانة أو النظافة العامة للغرفة المنوم بها.