بث مباشر.. مباراة ليفربول ضد فولهام في انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد بن مسعود - الدمام - يترقب عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النجم المصري محمد صلاح مباريات فريقه ليفربول ، خاصة بعد تجديد عقد اللاعب مع الريدز لمدة ثلاث سنوات وما صاحبه من ضجة إعلامية وجماهيريه كبيرة، فى ظل وضع اللاعب ضمن قوائم الأفضل فى العالم لمواسم متتالية وتحقيقه للعديد من الإنجازات الفردية والجماعية وآخرها تحقيق لقب الدرع الخيرية بعد التغلب على منافسه مانشستر سيتي بثلاثه أهداف مقابل هدف وحيد .

موعد مباراة فولهام ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

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يلتقى فريق ليفربول، المحترف فى صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مع نظيره فريق فولهام في تمام الساعة الثانية والنصف اليوم السبت، بتوقيت المملكة على ملعب كرافين كوتاج في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز.

واستهلت كتيبة الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الموسم بتوجيه رسالة الى مانشستر سيتي بأنها جاهزة لانتزاع اللقب هذا الموسم، من خلال فوز منطقي 3-1 في الدرع الخيرية.

فولهام ضد ليفربول

وخسر ليفربول جهود مهاجمه السنغالي ساديو مانيه أفضل لاعب في إفريقيا هذا العام والمنتقل الى بايرن ميونيخ الألماني، فإنه في المقابل ضم المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز الذي تألق في صفوف بنفيكا البرتغالي في الموسمين الأخيرين بتسجيله 32 هدفا في 57 مباراة.

وكان نونيز افتتح رصيده في صفوف ليفربول بشكل لافت عندما سجل رباعية في مرمى لايبزيج في مباراة ودية انتهت لمصلحة فريقه 5- صفر، قبل أن يسجل هدف الاطمئنان 3-1 في مرمى سيتي في الدرع الخيرية.

وأنهي ليفربول الموسم الماضي في إنجلترا، بطًلا لمسابقتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين، فيما خسر لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن السيتي حامل اللقب، بالإضافة إلي لقب دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام ريال مدريد 0-1.

مباراة ليفربول وفولهام

تأكد غياب الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتي عن مباراة فريقه ليفربول الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تأكد عدم شفائه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد ستراسبورج الودية التي أقيمت قبل أيام استعداداً للموسم الجديد.

ويسعى محمد صلاح إلى الدخول الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي بقوة من أجل مواصلة حصد الحذاء الذهبي وضرب الأرقام القياسية.

ونجح محمد صلاح في حصد ألقاب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي ، وأخيرا حصد لقب الدرع الخيرية.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام فولهام

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: فان دايك، ماتيب، روبرتسون، ألكسندر أرنولد

الوسط: فابينيو، تياجو، هندرسون

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو، محمد صلاح، لويس دياز.

فولهام ضد ليفربول

في المقابل يسعى فولهام صاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الخروج بنتيجة إيجابية أمام الريدز، تساعده في مشواره بالبطولة هذا الموسم، كي يتجنب الهبوط مرة أخرى كما حدث في آخر ظهور له بالدوري الممتاز.