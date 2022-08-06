لماذا يجب أخذ قراءات ضغط الدم من كلا الذراعين؟! .. علماء يكشفون السبب

محمد بن مسعود - الدمام - أكد العلماء على ضرورة أن تؤخذ قراءات ضغط الدم من كلا الذراعين بدلًا من واحدة كما هو سائد.

وقال الباحث الدكتور كريستوفر كلارك، وهو طبيب في جامعة إكستر في ديفون : “الكشف الصحيح عن ارتفاع ضغط الدم هو خطوة حيوية نحو إعطاء العلاج المناسب للأشخاص المناسبين”. حسب روسيا اليوم.

وأضاف، من المستحيل توقع أفضل ذراع لأن بعض الأشخاص لديهم قراءة أعلى في ذراعهم اليسرى مقارنة باليمين والأرقام المتساوية لديهم عكس ذلك. لذلك، من المهم التحقق من كلا الذراعين”.

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واكتشف الدكتور كلارك وزملاؤه خلال الدراسة التي أجروها عن وجود فرق متوسط ​​قدره 6.6 ملم زئبقي في الضغط الانقباضي بين الذراعين.

وعندما تم أخذ كلتا القراءات في الاعتبار، نقل ما يقرب من 6500 مشارك إلى فئة ارتفاع ضغط الدم – والتي تم تعريفها على أنها أعلى من 140 مم زئبق.

وأشار كلارك، إلى أن ارتفاع ضغط الدم مشكلة عالمية ويمكن أن يؤدي سوء الإدارة إلى الوفاة. ولن يؤدي الفشل في قياس كلا الذراعين واستخدام القراءة الأعلى إلى تشخيص وعلاج ارتفاع ضغط الدم فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى التقليل من المخاطر التي يتعرض لها ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم.