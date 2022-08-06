مدرب الأخضر الشاب: نتطلع للتتويج بكأس العرب الثالث

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أبدى مساعد مدرب المنتخب الوطني الشاب، محمد مسعد، استعداد الأخضر لمباراته أمام نظيره المصري يوم غد (الأحد) في نهائي كأس العرب تحت 20 عامًا.

وأضاف مسعد، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي عُقد اليوم (السبت):استعداداتنا للبطولة تمت على أكمل وجه ونتطلع لإحراز اللقب الثالث على مستوى البطولة”.

وأتم مساعد مدرب المنتخب الوطني الشاب، تصريحاته بقوله:”نهدف لترجمة أفضليتنا الهجومية والدفاعية وبلوغ النهائي بمعانقة الذهب”.



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Source akhbaar24

