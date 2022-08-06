عام / سمو أمير نجران يواسي أسرة الطفل الذي توفي غرقاً في وادي نجران

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نجران 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واس
قدّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، تعازيه ومواساته إلى أسرة الطفل أحمد بن رائد آل جعرة – رحمه الله -، الذي توفي غرقًا في سيول وادي نجران.
وأعرب سموه في اتصال هاتفي بوالد الطفل اليوم، عن صادق تعازيه لهم، سائلًا الله أن يجعله شفيعًا مجابًا، وأن يلهم أهله الصبر وحسن العزاء.
من جهتهم عبر ذوو الطفل آل جعرة عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على تعازيه، وتوجيهاته في البحث عن الطفل منذ غرقه، والمتابعة مع الجهات المعنية لحين العثور على جثته.
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13:58ت م
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www.spa.gov.sa/2374893
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Source spa.gov
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