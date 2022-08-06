الممثلة الأمريكية “آن هيش” تتعرض لحادث مروع وحالتها حرجة (فيديو)

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تعرضت الممثلة الأمريكية آن هيش لإصابات خطرة نتيجة حادث سير مروع تعرضت له أمس الجمعة في لوس أنجليس، استدعى نقلها إلى المستشفى على وجه السرعة.
وذكرت فرق الإنقاذ إلى أن سيارة اصطدمت بمنزل من طبقتين ما تسبب في تسجيل أضرار جسيمة واندلاع حريق هائل، لافتة إلى أن المرأة التي كانت تقود السيارة نُقلت إلى المستشفى في حالة حرجة.
وأكدت وسائل إعلام أمريكية عدة أنّ قائدة السيارة وهي من نوع “ميني كوبر” زرقاء اللون؛ هي الممثلة آن هيش البالغة 53 سنة.
وأوضح رجال الإنقاذ أن 60 منهم توجهوا إلى مكان الحادث وأنهم احتاجوا إلى أكثر من ساعة لإخماد الحريق الذي تسبب به الاصطدام.
يذكر أن الممثلة آن هيش شاركت في العديد من أفلام تسعينيات القرن الماضي من أبرزها “سيكس دايز، سيفن نايتس” و”دوني براسكو”. واشتهرت في دور أدّته بمسلسل “أناذر وورد” وحصلت بموجبه على جائزة في عام 1991.
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Source akhbaar24
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