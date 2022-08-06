غدًا.. فتح باب التقديم بجامعة الملك خالد على برامج الدبلومات التطبيقية

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أعلنت جامعة الملك خالد مُمثلة في الكلية التطبيقية عن فتح بوابة القبول الإلكتروني للتقديم على برامج الدبلومات التطبيقية (مدفوعة الرسوم) للعام الجامعي 1444هـ (عدد 27 برنامج).

وأوضحت أن التقديم في كل من (أبها، محايل عسير، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، رجال ألمع، تنومه)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الدبلومات:

1- برامج دبلوم متوسط (سنتان دراسيتان+ 6 أشهر تدريب ميداني):

– دبلوم شبكات الحاسب الآلي.

– دبلوم برمجة أنظمة المعلومات.

– دبلوم متوسط مهني في السلامة والصحة المهنية.

– الدبلوم المتوسط العام في مكافحة العدوى.

– الدبلوم المتوسط العام في التعقيم.

– الدبلوم المتوسط العام في سلامة وجودة الأغذية.

– الدبلوم المتوسط في اقتصاديات الصحة والتأمين الصحي.

– الدبلوم المتوسط العام في الأمن السيبراني.

– الدبلوم المتوسط في إدارة السياحة والترفيه.

– الدبلوم المتوسط العام في اللغة الإنجليزية المكثفة.

2- برامج دبلوم مشارك (سنة دراسية + 3 أشهر تدريب ميداني):

– دبلوم البرمجة التطبيقية.

– دبلوم صيانة الحاسب الآلي.

– دبلوم أنظمة الإنترنت الذكية.

– دبلوم الأجهزة الذكية.

– دبلوم الإدارة المكتبية.

– دبلوم التحرير والسكرتارية.

– دبلوم مشارك في إدارة الموارد البشرية.

– دبلوم مشارك في العلاقات العامة.

– دبلوم مشارك في المحاسبة.

– دبلوم مشارك في التسويق الإلكتروني.

– دبلوم مشارك في ريادة الأعمال.

– دبلوم مشارك في السلامة والصحة المهنية.

– دبلوم مشارك في تقنيات التشييد.

– دبلوم مشارك في التحكم والتوزيع الكهربائي.

– دبلوم مشارك في التفتيش والرقابة الأمنية.

– دبلوم مشارك في تطوير الويب وتقنيات الإنترنت.

– دبلوم مشارك في التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة.

من ضمن الشروط العامة:

1- أن يكون سعودي الجنسية أو يحمل إقامة نظامية سارية المفعول .

2- أن يكون الطالب / الطالبة حاصلاً على الشهادة الثانوية السعودية كحد أدنى.

3- الحصول على رقم الطلب لا يعني القبول النهائي.

الدبلومات المتاحة للتسجيل: اضغط هنا

أهم المعلومات والتفاصيل: اضغط هنا

ملاحظات:

– أكدت الكلية أن المتقدم يعتبر مسؤولاً عن صحة بياناته، ودقّة وسائل التواصل معه، وسلامة وثائقه المدخلة على بوابة القبول، حيث يحق للكلية إلغاء طلب المتقدم أو التراجع عن قبوله في حال ثبت عدم صحة البيانات أو الوثائق المدخلة، ولو بعد إصدار الرقم الجامعي.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/01/09هـ الموافق 2022/08/07م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/01/22هـ الموافق 2022/08/20م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)

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Source almnatiq

