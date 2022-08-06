︎ .





تبوك 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واس

هطلت، أمس أمطار خفيفة إلى متوسطة على مركز حالة عمار ، ومركز القليبة ومركز مغيري بمنطقة تبوك.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

//انتهى//

13:48ت م

0039 تبوك 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واسهطلت، أمس أمطار خفيفة إلى متوسطة على مركز حالة عمار ، ومركز القليبة ومركز مغيري بمنطقة تبوك.جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.//انتهى//13:48ت م0039 www.spa.gov.sa/2374891 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





كانت هذه تفاصيل خبر عام / أمطار على مراكز منطقة تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.