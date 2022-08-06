بالفيديو : محلل طقس بالأرصاد يكشف عن وصول درجة الحرارة إلى 50 مئوية في هذه المناطق اليوم

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قال محلل الطقس في مركز الأرصاد بجدة عقيل العقيل، إن الأمطار وصلت إلى شديدة الغزارة على منطقة عسير وجازان والمدينة المنورة وأدت لجريان السيول بشكل كبير وتكونت الأودية في جازان وعسير.

وأضاف خلال مداخلة على قناة “الإخبارية”، أنه من المتوقع كذلك استمرار الحالة الجوية وتأثيرها على جازان وعسير ونجران والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وسواحلها وتبوك وحائل والقصيم.

وتابع: الرياح الجنوبية الدافئة والرطبة هي التي تغذي تلك الحالة الجوية من عدم الاستقرار ويصادف ذلك رياح شمالية إلى شمالية شرقية تؤدي لارتفاع درجات الحرارة ولذا ستصل إلى 49 و 50 درجة ظهيرة هذا اليوم على تلك المناطق.



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Source almnatiq

