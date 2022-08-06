بعد إزالة الحواجز الوقائية.. مشاعر فياضة للعاملين حول الكعبة ولهيج بالدعاء للمعتمرين والزوار

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عبر عدد من العاملين في صحن المطاف عن مدى رضاهم وتشرفهم بخدمة قاصدي المسجد الحرام ، وذلك تزامناً مع صدور الموافقة الكريمة برفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة، فيما عبر عدد من زوار المسجد الحرام عن سعادتهم عقب تمكنهم من لمس أستار الكعبة وتقبيل الحجر الأسود للمرة الأولي عقب إزالة الحواجر الوقائية

وأوضح المشرف الميداني على خدمات التطهير في صحن المطاف، باسم الأحمري، أن إزالة الحواجز الوقائية ومشاهدة حشود القاصدين لأداء الطواف بجانب الكعبة في مشهد روحاني يؤكد عناية المملكة بالتسهيل على قاصدي المسجد الحرام وتوفير بيئة تعبدية تضمن كافة التسهيلات لهم، لافتًا إلى أن عمليات التطهير تستمر على مدار 24 ساعة .

ويشرح أحد منسوبي إدارة هيئة المسجد الحرام ويدعى فايز السعيدي، مهام عمله بجانب مقام إبراهيم عليه السلام، والتي تتمثل في تلبية كافة الاحتياجات والتساؤلات للطائفين حول الكعبة المشرفة وفق منهج النبوة في التوجيه والإرشاد وتقديم الرفق والمودة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ويقتصر دور الموظف بإدارة تفويج المعتمرين أحمد الزهراني على تنظيم حركة الطائفين حول الكعبة المشرفة بعد إزالة الحواجز الوقائية، مشيرًا إلى أن الكلمات والعبارات لا تصف روحانية المشهد ، والذي تتعدد فيه الاعراق والأجناس وتنساب فيه الدموع راجية رضوان الله عز وجل.

وتتمثل مهام رجل الأمن ، زياد المسعودي داخل صحن المطاف في تنظيم دخول قاصدي المسجد الحرام عبر السلالم الكهربائية والأبواب المؤدية إلى صحن الطواف حسب خطط الرئاسة التنظيمية، والاشراف على سلاسة الحركة في الممرات ‏المؤدية إلى صحن الطواف كذلك توجيه المعتمرين إلى المصلى المخصص لسنة الطواف.

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Source akhbaar24

