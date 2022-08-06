شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا للموسم الجديد.. الخليج يطلب ضم لاعب النصر وآخر من الأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي الخليج تقدم بعروض رسمية من أجل الحصول على خدمات ثنائي من النصر وأهلي جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



الخليج يشارك بدوري المحترفين بعد التتويج بدوري الدرجة الأولى



ومن المقرر أن يشارك الخليج في دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، بعدما توج بلقب دوري الدرجة الأولى بالموسم الماضي.

ويريد الخليج تدعيم صفوفه بالموسم الجديد عن طريق ضم الثنائي، حتى يكون قادر على التواجد في المراكز المتقدمة بجدول ترتيب الدوري.



الخليج يطلب ضم قاسم وخبراني بالموسم الجديد



وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن إدارة الخليج، أرسلت عرضًا رسميًا إلى نادي النصر، للتعاقد محمد قاسم ظهير أيسر الفريق.

وتابعت: "العرض المقدم من الخليج، جاء بنظام الاستعارة لمدة موسم واحد، على أن يتحمل فريق العالمي جزء من راتبه".

وأضافت: "الخليج وضع أيضًا خدمات اللاعب محمد خبراني، مدافع النادي الأهلي، على رأس أولوياته، في الميركاتو الصيفي الحالي".

واختتمت: "الفريق المتوج بدوري الدرجة الأولى، يرغب في الحصول على خبراني، بنظام الإعارة أيضًا لمدة موسم رياضي واحد".