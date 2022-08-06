” النايف ” الأسرع توقيتاً لفئة الجذاع للأشواط الصباحية بمهرجان ولي العهد للهجن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الطائف

انتزع “النايف” لـ نايف بن عبد المطلب الشريف لقب الأسرع بعد حصوله على المركز الأول في الشوط الصباحي الثاني فئة جذاع قعدان، بـ 8:02.239 دقائق ضمن الأشواط التمهيدية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022 .

واستخدم مضمّر القعود “النايف” ماجد القرشي أسلوب المساير منذ بدء انطلاقة الشوط، وقبل نهاية السباق بـ 500 م ضاعف جهده متجاوزاً القعود شاهين الذي كان مرشّحاً قبله للفوز .

وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الأشواط العشرة المخصصة لمنافسات الجذاع 5 كم في الفترة الصباحية كالتالي: “وعد” لـ هجن السيلية، “نجد” لـ بندر محمد الهاجري، “الهيلعي” لـ طالب فهد المري، “دانة” لـ مبارك ربيع العجمي،

“شقران” لـ حشر ظفر الهاجري، “قصايد” لـ أحمد مانع آل عامر، “جلمود” لـ ناصر سحاب الرشيدي، “شهلوله” لـ محمد معزي العتيبي، وأخيراً “ضبيان” لـ عواض مزيد الشلوي.