الأزهر يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أدان الأزهر بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مستنكرًا الصمت العالمي الذي يشجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة انتهاكاته واعتداءاته المتكررة في حق الفلسطينيين الأبرياء.
وأكد الأزهر، في بيان له اليوم، أن ما تمارسه قوات الاحتلال في حق الفلسطينيين من انتهاك لحقوق الإنسان، واستهداف المدنيين الآمنين ومنازلهم، واغتصاب أراضيهم وممتلكاتهم، وتوسع في بناء المستوطنات، وتغيير الواقع التاريخي والقانوني للمدن الفلسطينية هو نقطة سوداء في جبين المجتمع الدولي والإنسانية.
وشدد على ضرورة اتحاد العرب والمسلمين لمساندة الفلسطينيين ودعم قضيتهم العادلة ونضالهم المشروع.
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