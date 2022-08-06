المرصد العربي لحقوق الإنسان: العدوان الإسرائيلي على غزة انتهاك صارخ لمبادئ القانون الإنساني الدولي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان بشدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى.
وعد المرصد، في بيان له اليوم، العدوان انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي، محملًا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير الذي يقوض كافة الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة الشاملة ومنع تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين.
ودعا المرصد العربي المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في وقف العدوان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على التهدئة الشاملة ووقف الإجراءات الاستفزازية والتصعيدية، محذرًا من مغبة التصعيد التي تجر المنطقة لمزيد من التوتر والعنف.
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