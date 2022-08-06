” الأرصاد ” أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب, إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 6 مساءً.