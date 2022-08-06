شكرا لقرائتكم خبر عن دياز في ورطة.. نجم الهلال يغيب رسميًا عن أول مواجهتين بالدوري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن أول مواجهتين في منافسات دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويفقد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق، خدمات سلمان الفرج قائد الفريق وأهم لاعبيه، في بداية الموسم للمنافسة على اللقب، الحامل لقبه الموسم الماضي، بعد منافسة شرسة مع الاتحاد، استمرت حتى الجولة الأخيرة.

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن الهلال سوف يخسر سلمان الفرج قائد الفريق وأهم نجومه في بداية، بسبب الإصابة.



الفرج يغيب عن أول مواجهتين بالدوري



وتابعت: "الفرج، سوف يغيب عن مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أمام الخليج والفيحاء، في الجولتين الأولى والثانية على التوالي، بمسابقة الدوري".



وكان الفرج تعرض للإصابة بكسر في الساق خلال مباريات فريقه بالموسم الماضي، ويخضع في الوقت الحالي لبرنامج تأهيلي وتدريبي.



الفرج يغيب عن الهلال حتى منتصف أغسطس

وأكد النادي السعودي في بيان رسمي له في وقت سابق، أنه من المقرر أن يغيب الفرج عن الملاعب لما يقرب من شهر، حيث من المتوقع عودته منتصف شهر أغسطس المقبل.

وتابع: "قائد الفريق الهلالي تواجد في مقر النادي وذلك بعدما خضع لراحة سلبية منذ نهاية الموسم الرياضي، إثر تعرضه لكسر في الساق، حيث يغيب حتى منتصف الشهر الجاري، على أن يجري فور نهايتها فحصًا للوقوف على حالته وتحديد برنامجه التأهيلي".



الهلال يستعد لمواجهة ألميريا وديًا



من ناحية أخرى، يواصل الفريق السعودى، استعداداته لمواجهه نظيره ألميريا الإسبانى، الصاعد حديثًا للدوري الإسباني، وديًا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الفريقين، مساء يوم الأحد المقبل فى المباراة التى تجمعهما على ملعب بيرلي في مدينة برايتون ببريطانيا.

وتعتبر مواجهة ألميريا، هي أولى مباريات الزعيم الودية، في معسكره المقام حاليًا بمدينة برمنجهام البريطانية، ضمن تحضيراته للموسم الجديد.

من المقرر أن يتم نقل مباراة الهلال السعودى الودية أمام ألميريا الإسباني، عبر أربع قنوات، هي: روتانا سينما وخليجية وكلاسيكو وLBC.