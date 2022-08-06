شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة نارية | نجم الاتحاد يقترب من الانتقال إلى النصر السعودي بالمجان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لا يزال يسعى نادي النصر السعودي للتعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة من أجل تجهيز الفريق بكل قوة لانطلاقة الموسم الجديد وبداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لموسم 2022-2023.

وأصبح أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مرشحا قويا من أجل الانتقال لصفوف النصر بشكل مجاني خلال الميركاتو الصيفي الحالي على الرغم من أزمة العلاقات التي طالت الطرفين بسبب اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.

فهد المولد يقترب من النصر

وتشير كافة التقارير إلى اقتراب فهد المولد لاعب الاتحاد الذي أصبح حرا الآن بعد انتهاء عقده، من الانتقال لصفوف نادي النصر السعودي وتدعيم صفوف العالمي خلال الموسم المقبل.

ويعاني فهد المولد خلال تلك الفترة من أزمة إيقافه بسبب المنشطات، حيث قامت لجنة الرقابة على المنشطات بالسعودية، بإيقاف اللاعب لمدة عام ونصف وهو القرار الذي اصدرته اللجنة في شهر مايو الماضي.

المولد يقترب من حل أزمة إيقافه

ومن جانبه، قام المولد بتقديم استئناف على هذا القرار ليؤكد أنه قام بتعاطي تلك المواد المنشطة بشكل غير متعمد محاولا تقليل مدة العقوبة وتحويلها إلى 6 أشهر فقط بدلا من عام ونصف.

وتؤكد التقارير أنه في حال ثبوت ذلك وتقليل العقوبة على اللاعب، فسيكون فهد المولد متاحا للانتقال لصفوف أي فريق وعلى رأسهم نادي النصر السعودي خاصة وأن كل من نادي الاتحاد ونادي الهلال السعودي سيكونا محرونين من التعاقدات في الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان النصر قد ابدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب منذ عام 2018، إلا أن الظروف لم تسمح بالتعاقد مع اللاعب، إلا أن هذا العام قد تتمكن إدارة العالمي من إنهاء الصفقة خاصة وأنه لن يكن هناك صراع مع أندية أخرى إلا الشباب والذي أعرب رئيسه خالد البلطان في وقت سابق عن اهتمامه أيضا بالتعاقد مع المولد.

المباراة الأولى للنصر في الدوري السعودي

يذكر أن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان سينطلق في الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري وسيتم افتتاح المباريات بلقاء الفيحاء وضمك في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المنتظر أن يبدأ النصر السعودي مبارياته بمواجهة نارية أمام الوحدة في الجولة الأولى من عمر المسابقة يوم السبت الموافق السابع والعشرين من أغسطس على ملعب مرسول بارك.

يذكر أن النصر قد أنهى الموسم الماضي بالمركز الثالث برصيد 61 نقطة بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر وصاحب اللقب.