وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ..رابط وموعد التقديم

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف لحملة كافة المؤهلات، للعمل في جدة والرياض والمدينة المنورة؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية: المسميات الوظيفية: فني طباعة ثلاثية الأبعاد. منسق إداري أول. أخصائي سريري متقدم. أخصائي تصوير الأشعة التداخلية والملونة. أخبار قد تهمك مهندس معماري ثاني. محاسب مساعد. استشاري مساعد طب وجراحة العيون. استشاري مساعد, زراعه الكبد للبالغين. استشاري مساعد, زراعه كلى البالغين. استشاري مساعد التخدير. استشاري مساعد، الرعاية المركزة. استشاري مساعد أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي. استشاري مساعد، طب الأورام. استشاري مساعد، علاج الأورام الإشعاعي. استشاري مساعد، جراحة الصدر. مساعد رئيس تمريض. مساعد مدير إدارة المرافق. مساعد مدير خدمات الإسكان. استشاري مشارك ,عمليات زراعة قنوات الكبد والبنكرياس. استشاري مشارك، الحالات الحرجة. أخصائي تطوير أعمال التكنولوجيا الحيوية. مندوب مشتريات الصيدلية. مساعد نجار. نجار أول. مركب سجاد أول. مساعد ثاني إدارة حالات. كاتب. مساعد عيادة أول. أخصائي تغذية علاجية ثاني. اختصاصي سريري. أخصائي الامتثال. استشاري باطنية. استشاري تخدير. استشاري قلب. استشاري طب العائلة. استشاري مسالك بولية. مستشار الأمن السيبراني. أخصائي مخاطر الأمن الإلكتروني. منسق خدمات العقود. منسق تعليم شئون التمريض. عامل حمية. كهربائي أول. محلل ذكاء المؤسسة. أخصائي المخاطر المالية. مساعد خدمات الطعام. مساعد خدمات الطعام. رئيس تمريض. فيزيائي صحي ثالث. محلل المعلومات الصحية. سكرتير أول. ميكانيكي تدفئه تبريد وتكيف أول. مراسل. مخطط صيدلاني أول. سباك. طريقة التقديم: التقديم متاح حاليًا اضغط هنا

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