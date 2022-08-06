تعرف علي أسعار الذهب اليوم السبت

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تراجعت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات السبت 6 أغسطس 2022، بعد أن قلص “النفيس” مكاسبه الأسبوعية عالميا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

هبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية إلى 214.76 ريال (57.15 دولار)، بحسب منصة “gold-price-today” لرصد أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في السعودية

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كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية (الأكثر تداولا بالمملكة) إلى 187.92 ريال (50.01 دولار) مقابل 189.34 ريال (50.39 دولار)، أمس.

وهوى سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية إلى 161.07 ريال (42.86 دولار) مقابل 162.29 ريال (43.19 دولار)، أمس.

سعر الذهب الاقتصادي في السعودية

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 125.27 ريال (33.34 دولار) مقابل 126.231 ريال (33.59 دولار)، خلال تعاملات اليوم السابق.

سعر الأوقية والجنيه الذهب في السعودية

وتراجع سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية إلى 6679 ريالا (1777 دولارا) مقابل 6730 ريالا (1791 دولارا)، أمس.

وانخفض سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) إلى 1503 ريال (400.07 دولار) مقابل 1515 ريال (403.11 دولار)، خلال اليوم السابق.

أسعار الذهب اليوم عالميا

وتمكن المعدن النفيس خلال تعاملات الأسبوع المنتهي أمس الجمعة من تسجيل أعلى مستوياته في شهر. وبرغم عدم قدرة الذهب الحفاظ على أعلى مستوياته خلال الأسبوع الماضي إلا أنه تمكن من تحقيق ثالث أسبوع من المكاسب له.

وعزز تراجع عوائد سندات الخزانة وتزايد المخاوف بشأن الركود، من قيمة المعدن النفيس حيث يعد من الملاذات الآمنة ليبقى على طريق تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وأغلق الذهب في المعاملات الفورية عند 1775.5 دولار للأوقية بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته منذ الخامس من يوليو/تموز. وارتفعت الأسعار بنحو 0.7% هذا الأسبوع.

كما قلصت العقود الآجلة الأمريكية مكاسبها لتغلق دون مستوى 1800 دولارا للأوقية وتسجل 1791.2 دولار للأوقية

وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يُدر عائدا.