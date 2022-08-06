مدير الدفاع المدني بالجوف يستقبل ممثلي مجلس إدارة نخبة الشمال للإنقاذ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الجوف

استقبل سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة اللواء رياض بن عبدالرحمن الحسن في مكتبه يوم الخميس 1444/1/6هـ ،رئيس مجلس إدارة جمعية نخبة الشمال للإنقاذ الأستاذ عبدالعزيز بن عويد الطالب ،ونائب رئيس الجمعية الأستاذ سامي بن نزال الخليفة .

وفي بداية اللقاء رحب سعادته بممثلي الجمعية الذين قدمو له تقرير عن برامج وأنشطة ومساهمات ورسالة الجمعية للمجتمع والوطن ،منذ تأسيسها بتاريخ 1-9-2014 م وصولا لتأسيس الجمعية من قبل وزارة الموارد البشرية تحت اسم جمعية نخبة الشمال للإنقاذ برقم ترخيص 1513 وتاريخ تأسيس 26-3-1441 هـ وعدد أعضائها 135 عضوا .

ثم ناقش الطرفان التعاون المشترك بما يخدم المفقودين والتائهين بالصحراء إضافة إلى المشاركة في مواسم الأمطار من خلال نشر توعيات تعليمات إرشادية وتوعوية ،بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن التي تتجمع في المياة للسيول.والالتزم وإتباع التعليمات الصادر من المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابتها الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعي .

حيث شاركة الجمعية من خلال أعضاهاء في عدد من المهام والأعمال الإنسانية والمجتمعية أبرزها إنقاذ 87 شخص، والعثور على 11 شخص متوفي ،كما استمع اللواء الحسن لشرح مفصل عن كيفية تلقي البلاغ من ذوي المفقود وتوجيههم بضرورة إبلاغ الجهات المعنية وذات العلاقة بالمنطقة ،للحصول على إحداثية آخر برج اتصال للمفقود، مقدماً شكره وتقديرة لأعضاء الجمعية متمنيا لهم مزيداً من التوفيق والنجاح .