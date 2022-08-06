كيف أعرف أن التهاب حلقي يحتاج لمضاد حيوي؟.. شاهد: الشهري يُجيب

محمد بن مسعود - الدمام - علق طبيب الأسرة الدكتور سعود الشهري، على سؤال”كيف أعرف أن التهاب حلقي يحتاج لمضاد حيوي؟”.

وقال الشهري في مقطع فيديو عبر حسابه بموقع “تويتر”:”إذا كنت تضغط على الكرة (اللوز الداخلية” وتجدها مؤلمة فهذا بكتيري، إذا وجدنا نقاط بيضاء في الحلق على اللوزتين فهذا بكتيري”.

وتابع:”الالتهاب البكتيري في الحلق تجد كحة خفيفة، وصاحب الالتهاب البكتيري حمى”، لافتا:”الالتهاب البكتيري في الحلق يحتاج إلى مضاد حيوي”.