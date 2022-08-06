هل تخصيص وليمة في يوم “عاشوراء” بدعة؟.. الشيخ “السليمان” يجيب (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالسلام السليمان، حكم تخصيص وجبة في يوم عاشوراء واجتماع الأقارب عليها، مشيرًا إلى أنه إذا كان القصد هو إفطار الصائم فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت الوليمة أو الاجتماع من أجل هذا اليوم فهو بدعة.

وقال الشيخ السليمان، لقناة السعودية، إن تخصيص مثل هذا ليوم لصنع الطعام أو الاحتفال أو جمع الناس، ويقصد من ذلك أن لهذا اليوم فضيلة في ما يتعلق بالاجتماع، فهذا لا شك فيه أنه داخل في باب البدع، فيكون هذا الفعل بدعة.

وأضاف الشيخ السليمان، أنه لا يجوز تخصيص هذا اليوم بوليمة أو اجتماع أو ذبح، لأن كل هذه الأمور لم يفعلها النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولم يعرف أيضًا عن السلف الصالح أنهم كانوا يفعلون ذلك.

وتابع أن الواجب على المسلم في مثل هذا اليوم هو ما أرشد إليه النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهو الصيام.

كما أنه لا يجوز تخصيص ليلة عاشوراء بقيام أو صلاة، ولا أن يخصص يوم عاشوراء أيضًا بصلاة خاصة أو عبادة خاصة.

وأوضح الشيخ السليمان، أنه إذا كان القصد من الوليمة أو الاجتماع في يوم عاشوراء هو من أجل إفطار الصائم أو أنه وافق يوم إجازة، فلا حرج في ذلك.