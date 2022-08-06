تايبيه: مناورات الصين العسكرية تحاكي هجومًا على البر الرئيسي لتايوان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات قالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن طائرات وسفن صينية أجرت تدريبات لمحاكاة هجوم باتجاه جزيرة تايوان الرئيسية صباح اليوم السبت. وقالت الوزارة إنه تم رصد عدة دفعات من الطائرات الصينية في مضيق تايوان وإن بعضها عبر خط الوسط. وأضافت أن الجيش التايواني وجه تحذيرا واستخدم قوات دوريات الاستطلاع الجوي وسفنا تابعة للبحرية وصواريخ ساحلية للتعامل مع الموقف.

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