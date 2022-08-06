محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في تويتر عن مخالفة عبور الأودية والشعاب اثناء جريانها حيث كتبت عبر حسابها (( لا تكن الضحية القادمة .. عبور الأودية والشّعاب أثناء جريانها مخالفة مرورية عقوبتها تصل إلى (10,000) ريال )) . أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر غرامة تصل إلى (10,000) .. الدفاع المدني يحذر من هذه المخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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