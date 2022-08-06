«العدل»: إثبات الرشد للقاصر يتم تلقائيا بعد بلوغه 18 عاما دون استخراج إثبات

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المناطق_الرياض
أكدت وزارة العدل أن إثبات الرشد للقاصر يتم تلقائيا بعد بلوغه 18 عاما، دون الحاجة لاستخراج إثبات بذلك، كما أنه لا يتم التهميش على صك الولاية ببلوغ القاصر ورشده، ولا يتم إصدار صك رشد بذلك.
وكشفت أن الولاية المالية تكون على القاصر سناً حتى إتمامه سن 18 عاما بناء على المادة «224» (مكرر) من نظام المرافعات الشرعية، في حين أنه يمكن التقدم بطلب إقامة الولاية المالية على القاصر سناً أو عقلاً عبر الرابط التالي: https://inhaatportal.moj.gov.sa، مشددة على أن الولاية على القاصر عقلا لا تكون الإ بعد إتمام القاصر سن 18 عاماً.
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Source almnatiq
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