الولايات المتحدة تلوح بشن حرب مع الصين في هذه الحالة

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه سيتم تفعيل المعاهدة الدفاعية في حال تعرض الفلبين لأي هجوم، ملوحاً بالمناورات والتهديدات العسكرية التي تعلنها الصين تجاه “تايوان”

وقال “بلينكن” في حديثه: “ابتعاد الصين عن محادثات المناخ قد يكون له عواقب دائمة على المنطقة والكوكب”.

وكانت وزارة الدفاع التايوانية اليوم السبت، قد أعلنت عن إطلاق قنابل مضيئة، وذلك لإبعاد 7 طائرات مسيرة كانت تحلق فوق جزر كينمن النائية ولتحذير طائرات مجهولة كانت تحلق فوق جزر ماتسو النائية.

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Source almnatiq

