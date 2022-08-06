الولايات المتحدة تلوح بشن حرب مع الصين في هذه الحالة

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه سيتم تفعيل المعاهدة الدفاعية في حال تعرض الفلبين لأي هجوم، ملوحاً بالمناورات والتهديدات العسكرية التي تعلنها الصين تجاه “تايوان”
وقال “بلينكن” في حديثه: “ابتعاد الصين عن محادثات المناخ قد يكون له عواقب دائمة على المنطقة والكوكب”.
وكانت وزارة الدفاع التايوانية اليوم السبت، قد أعلنت عن إطلاق قنابل مضيئة، وذلك لإبعاد 7 طائرات مسيرة كانت تحلق فوق جزر كينمن النائية ولتحذير طائرات مجهولة كانت تحلق فوق جزر ماتسو النائية.
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Source almnatiq
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