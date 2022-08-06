“فخورة بالعمل الاستثنائي”.. الأميرة ريما بنت بندر تزور مركز أبحاث أرامكو في ديترويت

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أعربت سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما آل سعود، عن فخرها بما وصفته بالعمل الاستثنائي الذي يتم في مركز أبحاث “أرامكو” في مدينة ديترويت بولاية ميشيجان.
وزارت الأميرة ريما مركز أبحاث أرامكو بديترويت، ووقفت على التطورات التي تحدث في مجال تكنولوجيا احتجاز الكربون، والابتكارات الجديدة التي يتم العمل عليها لحماية البيئة وتقليل الانبعاثات.
وأظهرت صور نشرتها الأميرة ريما على حسابها بموقع “تويتر” جانباً من زيارتها للمركز واطلاعها على المشروعات التي يجري العمل عليها، والاستماع لشرح من القائمين على المركز.
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Source akhbaar24
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