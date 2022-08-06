الجيش الإسرائيلي يحدد مدة عمليته العسكرية بغزة

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بعد حديثه عن عملية عسكرية محدودة، أكد الجيش الإسرائيلي استعداده لأسبوع من القتال في قطاع غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه تم إطلاق 160 صاروخا على إسرائيل حتى الآن واعتراض 60 منها.

وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي فإنه تم تنفيذ أكثر من 30 غارة على أكثر من 40 هدفًا في قطاع غزة بواسطة 55 صاروخًا وقذيفة.

وأضاف: “إذا لزم الأمر لن يكون تيسير الجعبري هدفنا الأخير” في إشارة إلى مزيد من الاغتيالات لقادة حركة الجهاد الإسلامي.

في الوقت نفسه، دوت صافرات الإنذار مجددا في مستوطنات محيطة بقطاع غزة.

ولاحقا، أكدت وسائل إعلام فلسطينية، إصابة شخصين في غارة إسرائيلية استهدفت أرضا زراعية شرق خان يونس جنوبي غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، قال في ختام جلسة لتقييم الأوضاع عقدت في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب: “أغار الجيش قبل أربع ساعات بتعاون مع الشاباك على أهداف تابعة لتنظيم الجهاد الإسلامي في غزة”.

وحملت جامعة الدول العربية، إسرائيل مسؤولية الهجوم على قطاع غزة وتداعياته، داعية مجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرك الفوري لحماية الشعب الفلسطيني.

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Source almnatiq

