متى يتم فصل المياه عن المستهلك بسبب عدم السداد؟.. الشركة تُجيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشفت شركة المياه الوطنية، متى يتم فصل الخدمة عن المستهلك بسبب عدم السداد.

وأوضحت الشركة، أن فصل الخدمة عن المستهلك عند تجاوز فترة السماح المحدودة لعدم السداد بعد صدور الفاتورة.

وأشارت إلى أنه يمكن لمالك العقار طلب إيقاف العداد مؤقتاً من خلال الفرع الإلكتروني في أي وقت.