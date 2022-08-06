محمد بن مسعود - الدمام - قام الدفاع المدني بالدفع بـ 4 آليات و 17 ضابطا وفردا وتمكن من إنقاذ 7 أشخاص كانوا محشورين في مبنى سكني بمنطقة القضيبية إثر اندلاع حريق به. وتم إخلاء 20 من قاطنيه قبل إخماده، وقد أسفر الحريق عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم للمستشفى بواسطة الإسعاف الوطني، والعمل جارٍ لمعرفة سبب اندلاع الحريق.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – بالصور.. الدفاع المدني يتمكن من اخماد حريق اندلع في مبناً سكني بالقضيبية أسفر عن إصابة 4 أشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.