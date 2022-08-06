“الأرصاد”: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وشبه انعدام في الرؤية على مدينة نجران، ومحافظة بدر الجنوب ، و ثار ، وحبونا ، وخباش ، ويدمة.

وبين المركز أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة السادسة مساءً.