77 جهة حكومية وخيرية واجتماعية تشارك بمهرجان بريدة للتمور

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم

تشارك أكثر من 77 جهة حكومية وخيرية واجتماعية بمهرجان بريدة للتمور المقامة فعالياته بمدينة التمور ببريدة، من خلال تقديم إرشادات زراعية وثقافية وتوعوية وخدمية تلامس طبقات المجتمع.

حيث يقدم للزائر العديد من المعلومات التي تتعلق بالنخيل وتقديم الخدمات للمزارعين وإرشادهم بأهمية النخلة والعناية بها وترشيد استهلاك المياه، إضافة إلى توزيع المنشورات التوعوية حول زراعة النخيل وجني المحاصيل والآفات التي تصيب المحاصيل الزراعية وطرق الوقاية .

كما تقدم وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المنظم للمهرجان جملة من الخدمات كالتنظيم وتهيئة ساحة التمور وعدد من الخدمات المساندة، كما يقدم المهرجان مختبر لسلامة الأغذية يقوم برصد و مراقبة حالات التلوث في منتجات التمور المعروضة وضبط حالات الغش التي قد تحدث في ساحة التمور، بالإضافة إلى الإرشاد والتوعية والتثقيف.