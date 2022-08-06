بيان من سفارة المملكة في النمسا بشأن تعرض أسرة مواطنة لحادثة مرورية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في فيينا بيانا بشأن تعرض أسرة سعودية لحادثة مرورية إثر اصطدام مركبتهم بقطار.

وأوضحت السفارة أنها تلقت من السلطات المحلية بجمهورية النمسا مساء الأربعاء الموافق 03-08-2022 ما يفيد بتعرض أسرة سعودية مكونة من 5 أفراد لحادثة مرورية إثر اصطدام مركبتهم بقطار، وذلك أثناء تواجدهم في مقاطعة تيرول بالنمسا للسياحة، ونجم عن الحادثة وفاة رب الأسرة وأحد الأطفال ونجاة بقية أفراد الأسرة.

وبينت السفارة أنها قامت على الفور بتكليف فريق للوقوف على ملابسات الحادثة مع السلطات النمساوية ومساندة الأسرة في مصابها والوقوف معها.

وأشارت السفارة إلى أنها قامت بتأمين عودة أفراد الأسرة إلى المملكة على رحلة الخطوط السعودية المتجهة إلى الرياض يوم (الجمعة).

وأكدت السفارة أنه يجري العمل مع السلطات النمساوية لاستكمال الإجراءات اللازمة لنقل جثامين المتوفين إلى المملكة في أقرب وقت.

أخبار قد تهمك

وتقدمت السفارة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيدين راجين من المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.