شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي كأس العرب.. تعرف على تشكيل مصر المتوقع لمباراة السعودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن التشكيل المتوقع للنهائي المرتقب المقرر أن يجمع بين المنتخب المصري والسعودي في كأس العرب للشباب.

تقام بطولة كأس العرب للشباب للنسخة الجارية على أراضي المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في مدينة أبها وخميس مشيط، عبر أن تنتهي مساء الأحد الموافق 7 من شهر أغسطس الجاري.

نقدم لكم في السطور التالية عبر موقعنا " السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن النهائي الناري الذي يجمع بين مصر والسعودية في غضون الساعات القليلة القادمة..

موعد مباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب

من المقرر أن تقام المباراة مساء الغد الأحد في الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على قائمة القنوات الناقلة لنهائى كأس العرب للشباب بين مصر والسعودية

من المقرر أن ستُذاع مباراة النهائي بين مصر والسعودية على القنوات السعودية الرياضية الناقل الرئيسي للمسابقة.

بالإضافة إلى شبكة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية، الرياضية المغربية، وأيضًا على الرابعة الرياضية العراقية.

تعرف على تشكيل السعودية المتوقع لمباراة مصر في نهائي كأس العرب للشباب

من المتوقع أن يدخل أصحاب الأرض بالتشكيل التالي أمام الفراعنة:-

في حراسة المرمى: أسامة المرمش.

خط الدفاع: عبدالعزيز الفرج، سويلم المنهالي، محمد الدوسري، سالم النجدي.

خط الوسط: فيصل صبياني، عبدالملك العييري، مصعب الجوير، عبدالله الزيد.

وفي خط الهجوم: عبدالعزيز العليوة، عبدالله رديف.

أليكم تشكيل المنتخب المصري المتوقع لمباراة السنوي في نهائي كأس العرب للشباب

من المتوقع أن يدخل الفراعنة إلى نهائي كأس العرب أمام السعودية بالتشكيل التالي:-

في حراسة المرمى: أحمد نادر السيد.

في خط الدفاع: طارق علاء، إياد العسقلاني، عبد الرحمن رشدان، أحمد نادر حواش.

في خط الوسط: صلاح الدين رضا، ماجد هاني، عمر فايد، أحمد عبد الرحيم، رأفت خليل.



وفي خط الهجوم: خالد محمد.