شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل السعودية المتوقع لمباراة مصر في نهائي كأس العرب للشباب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق ومحبي الكرة المستديرة في العديد من أنحاء العالم عن التشكيل المتوقع للنهائي المرتقب الذي يجمع بين المنتخب المصري والسعودي في كأس العرب للشباب.

بطولة كأس العرب للشباب للنسخة الجارية المقامة على أراضي المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في مدينة أبها وخميس مشيط حتى النهائي المقرر أن يقام مساء الأحد الموافق 7 من شهر أغسطس الجاري.

تعرف على موعد مباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب

تقام المباراة مساء الغد الأحد في الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لنهائى كأس العرب للشباب بين مصر والسعودية

ستُذاع مباراة النهائي بين مصر والسعودية على القنوات السعودية الرياضية الناقل الرئيسي للمسابقة.

بالإضافة إلى شبكة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية، الرياضية المغربية، وأيضًا على الرابعة الرياضية العراقية.

تشكيل السعودية المتوقع لمباراة مصر في نهائي كأس العرب للشباب

نرصد لكم عبر موقعنا " السعودية سبورت في السطور التالية تشكيل المنتخب السعودي المتوقع أن يدخل به إلى أحداث اللقاء أمام الفراعنة، وذلك يأتي كالتالي:-

في حراسة المرمى: أسامة المرمش.

خط الدفاع: عبدالعزيز الفرج، سويلم المنهالي، محمد الدوسري، سالم النجدي.

خط الوسط: فيصل صبياني، عبدالملك العييري، مصعب الجوير، عبدالله الزيد.

وفي خط الهجوم: عبدالعزيز العليوة، عبدالله رديف.

تشكيل المنتخب المصري المتوقع لمباراة السنوي في نهائي كأس العرب للشباب

من المتوقع أن يدخل المنتخب المصري للشباب إلى نهائي كأس العرب أمام السعودية بالتشكيل التالي:-

في حراسة المرمى: أحمد نادر السيد.

في خط الدفاع: طارق علاء، إياد العسقلاني، عبد الرحمن رشدان، أحمد نادر حواش.

في خط الوسط: صلاح الدين رضا، ماجد هاني، عمر فايد، أحمد عبد الرحيم، رأفت خليل.

وفي خط الهجوم: خالد محمد.