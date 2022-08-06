محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات حذرت وزارة التجارة من التعامل مع مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة الوزارة ويحتالون على المستهلكين “بعد الحصول على بياناتهم السرية بطرق احتيالية”. وأوضحت الوزارة رصدها لعدد من حالات التحايل وقع ضحيتها مستهلكين نتيجة مشاركة معلوماتهم الخاصة في مواقع وصفحات وهمية ومزيفة “تزعم صلتها بالوزارة وقدرتها على إعادة الأموال”، أو تقديم معلومات شخصية وبلاغات في مواقع وهمية، أو بمشاركة معلومات البلاغ في مواقع التواصل، أو بالاستجابة لاتصالات من خارج المملكة عبر برامج احتيالية “يضاف لها أي رقم ليظهر لدى مستقبل الاتصال”، وتتبع أساليب احتيالية للحصول على معلومات سرية مثل: “الحساب البنكي أو كلمات المرور أو رموز التحقق”. وأوضحت الوزارة أنها تقوم بالتنسيق بِشأن ذلك مع الجهات المختصة لضبط مرتكبي هذه الجرائم، وتحذر من تزويد أي طرف بالبيانات السرية. وتؤكد “التجارة” أنها لا تطلب مطلقاً أرقام الحسابات أو البطاقات البنكية، أو كلمات المرور ورموز التحقق التي تصل للأفراد عبر البنوك الخاصة بهم. وشددت الوزارة على أنها تستقبل البلاغات فقط من خلال القنوات المعتمدة لديها وهي: الرقم الموحد للوزارة (1900)، وتطبيق “بلاغ تجاري” https://mc.gov.sa/C-app. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر “التجارة” تحذر من التعامل مع مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة الوزارة للحصول على المعلومات البنكية للمستهلكين بغرض التحايل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.