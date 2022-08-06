هل يتأثر استحقاق “الضمان المطور” بعدد العمالة المنزلية لدى الأسرة؟.. الموارد البشرية تُجيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
علقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على سؤال “هل يتأثر استحقاق “الضمان المطور” بعدد العمالة المنزلية لدى الأسرة؟”.
وأوضحت الوزارة، أن استحقاق الضمان الاجتماعي المطور يتأثر بوجود عدد 3 عمالة منزلية أو أكثر للأسرة ويُستثنى من ذلك العمالة المنزلية الطبية.
وأشارت إلى أن التسجيل مُتاح أمام جميع الأفراد والأسر الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق المُحددة من قبلها سابقاً، مشيرةً إلى أنها تعمل على إعلان النتائج بشكل تدريجي.
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