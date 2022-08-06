كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 110 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات سجلت كوريا الجنوبية 110666 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد – 19 ) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 20 مليونا و383 ألفا و621 ، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة كذلك تسجيل 45 حالة وفاة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 25 ألفا و236 حالة.

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