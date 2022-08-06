أمطار غزيرة وأتربة مثارة على منطقة عسير

︎

.



المناطق_عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً عن تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية، على محافظات العرين وبيشة وتثليث وطريب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

