داخل غرفة بفندق.. العثور على مسؤول تايواني بارز في مجال إنتاج الصواريخ ميتاً

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عثرت السلطات التايوانية، صباح اليوم (السبت) على نائب رئيس وحدة البحث والتطوير بوزارة الدفاع التايوانية ميتا داخل غرفة بأحد الفنادق.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في تايوان أنه تم العثور على “أو يانغ لي – شينغ” نائب رئيس معهد للعلوم والتكنولوجيا مملوك للجيش ميتا في غرفة فندق في جنوب تايوان، مبينة أن بدأت التحقيق لكشف ملابسات وسبب الوفاة.

وأبانت أن أو يانغ كان في رحلة عمل إلى منطقة بينغتونغ الجنوبية، مضيفة أنه تولى المنصب في وقت مبكر من هذا العام للإشراف على مشاريع إنتاج صواريخ مختلفة.

وتعمل الهيئة المملوكة للجيش على مضاعفة طاقتها الإنتاجية السنوية من الصواريخ إلى ما يقرب من 500 صاروخ هذا العام، حيث تعزز الجزيرة قوتها القتالية وسط ما تعتبره تهديدا عسكريا متزايدا من قبل الصين.



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Source akhbaar24

